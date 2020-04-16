Kars'ta Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Digor'a bağlı Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı.



Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesine bağlı Dağpınar Beldesi'nin Merkez Mahallesi'nde uygulanmakta olan karantina,16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 00: 01 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.



Kars'ta, Selim İlçesine bağlı Gelinalan, Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü Köyü, Digor İlçesine bağlı Türkmeşen Köyü ve Kağızman ilçesi Akyayla köyünde karantina devam ediyor. - KARS