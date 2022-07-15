Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu - Son Dakika
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Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

15.07.2022 22:56
Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi tankların geçişinin engellemesi amacıyla yollara konulan iş makinelerinin de bulunduğu 200 araçla konvoy oluşturuldu.

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi tankların geçişinin engellemesi amacıyla yollara konulan iş makinelerinin de bulunduğu 200 araçla konvoy oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi önünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Faikbey Caddesi'nden yola çıkarak Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu kurum ve kuruluşlarının araçları eşliğinde şehir turu attı.

Haydar Aliyev, İnönü ve diğer caddelerden geçen 200 araçlık konvoyda darbe gecesi tankların engellemesi için belirli güzergahlara bırakılan iş makineleri, tır ve kamyonlar da yer aldı.

Türk bayraklarıyla konvoya katılan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde noktaladı.

Konvoyla yapılan şehir turu, AA ekibince dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu - Son Dakika
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