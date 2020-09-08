Kars'ta dedektör köpek "Odin" destekli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kars'ta, ihbar üzerine bir araçta dedektör köpeği Odin ile yapılan aramada 49,88 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kars- Iğdır kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında çalışma yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı aramada, araca zulalanmış 49,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.