Son Dakika Haberleri: Kars'ta define bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Kars'ta define bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kars'ta define bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta define bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Çeperli köyünde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 8 kişiye rastladı.

Define bulmak için kaçak kazı yaptıkları anlaşılan B.K, Ş.Y, M.K, I.B, G.G, F.K, H.G. ve I.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İzinsiz kazı yapılan alandaki çukurda ele geçirilen levye, çekiç, keser, demir çubuk, balyoz, murç, kazma ve küreklere ise ekiplerce el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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