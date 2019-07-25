Son Dakika Haberleri: Kars'ta değerlendirme toplantısı yapıldı
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Kars'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

2 saat önce

Kars'ta 3. Tarım Orman Şurasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kars'ta değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
Kars'ta 3. Tarım Orman Şurasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Başkanlığı'nda, bakanlığın kentteki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör paydaşlarının katılımı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kars'ta yürütülen Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak 3. Tarım Orman Şurasına rapor hazırlamak üzere yapılan değerlendirme toplantısında, Kars'ta yürütülen tarımsal faaliyetler, mevcut durum, güçlü ve zayıf yönler, geleceğe yönelik hedef ve strateji başlıkları konuşuldu. Toplantı katılımcıların raporlarının görüşülmesinin ardından sona erdi. - KARS
Hüseyin Düzgün, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
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