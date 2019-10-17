Son Dakika Haberleri: Kars'ta DEMARD'tan Mehmetçiğe destek
Son Dakika Yaşam Kars'ta DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Kars'ta DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

2 saat önce

Kars'ta Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD) Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı açıp dua etti.

Kars'ta DEMARD'tan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kars'ta Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD) Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı açıp dua etti.


Kars Tren Gar'ında bir araya gelen demiryolları çalışanları ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe destek verdi.


TCDD Yolcu Hizmetleri Müdürü Muharrem Toraman, Türkiye'nin güneyinde, ülkemizin ve insanımızın güvenliği için yapmış olduğu "Barış Pınarı Hareketi'ni" demir yolcuları olarak desteklediklerini belirtti.


Toraman, "Tüm Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu buradan Dünyaya ilan ediyoruz. Haklı olduğumuz davada, sonuna kadar Mehmetçiklerimizle birlikte, onların iyi gününde ve kötü gününde yanlarında olacağız. Tüm Dünyaya diyoruz ki; biz haklıyız, çünkü ülkemizin güvenliği nedeniyle oradayız, yakın zamanda da başlatarak girdiğimiz bölgelerde ülkemize ne kadar zarar vermek istediklerini gördük. Mardin'e, Nusaybin'e ve diğer ilçelere attıkları bombalarla şehitlerimiz oldu. Bu terör örgütü sürekli aynı şeyleri birilerinin maşası olarak sürekli yapıyor, ülkemizin Mehmetçiği de onların haddini bildirmek için şuanda oradadır. İnşallah başarılı olacak. Bizde buradan hep birlikte asker selamı vererek Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Hafızpaşa Cami İmamı Mehmet Sena Kara, tarafından dua edildi. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı. - KARS

Barış Pınarı Harekatı, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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