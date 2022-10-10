KARS'TA DEMİR YOLUNA DÜŞEN KAYAYA TREN ÇARPTI - Son Dakika
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KARS'TA DEMİR YOLUNA DÜŞEN KAYAYA TREN ÇARPTI

10.10.2022 12:52

KARS'ta etkili olan sağanak sebebiyle Sarıkamış ilçesindeki Topdağı'ndan raylara düşen kaya parçasına tren çarptı, demir yolu ulaşımı aksadı.

KARS'ta etkili olan sağanak sebebiyle Sarıkamış ilçesindeki Topdağı'ndan raylara düşen kaya parçasına tren çarptı, demir yolu ulaşımı aksadı.

Sarıkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde Topdağı'ndan kopan kaya parçası, demir yoluna düştü. Gürcistan'dan Bakü-Tiflis- Kars demir yolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçasına çarptı. Trende yaşanan olayın bilgi verilmesinin ardından, saat 08.00'de hareket etmesi planlanan Doğu Ekspresi garda 2 saat bekletildi.

Demir yolu çalışanlarının raylardaki kaya parçalarını temizlemeleri ve Bakü-Tiflis-Kars yük treninin Sarıkamış Tren Garı'na çekilmesinin ardından Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, hareket etti.

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Kaynak: DHA

Gürcistan, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS'TA DEMİR YOLUNA DÜŞEN KAYAYA TREN ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARS'TA DEMİR YOLUNA DÜŞEN KAYAYA TREN ÇARPTI - Son Dakika
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