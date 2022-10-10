Sarıkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde Topdağı'ndan kopan kaya parçası, demir yoluna düştü. Gürcistan 'dan Bakü-Tiflis- Kars demir yolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçasına çarptı. Trende yaşanan olayın bilgi verilmesinin ardından, saat 08.00'de hareket etmesi planlanan Doğu Ekspresi garda 2 saat bekletildi.

Kaynak: DHA

Gürcistan, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KARS'TA DEMİR YOLUNA DÜŞEN KAYAYA TREN ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.