Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı - Son Dakika
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Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı

30.09.2022 17:35
Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı

Kars'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerinin ebru sanatı çalışmaları sergilendi.

Kars'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerinin ebru sanatı çalışmaları sergilendi.

Kars Adliyesindeki serginin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş'ın katılımıyla açılışı yapıldı.

Başsavcı Amanvermez, burada yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik hükümlülerinin topluma kazandırılması, suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla eğitimler, seminerler düzenlediklerini söyledi.

Denetimli serbestliklerin meslek kazandırma gibi birçok faaliyetlerinin olduğunu anlatan Amanvermez, "Ebru çalışması sergisi, boş zaman faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalardır. Hükümlülerimizin, el emeği göz nuru çalışmalarıdır, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hükümlülerin eğitim çağındaki çocuklara, kırtasiye malzemesi yardımı yaptık." dedi.

Amanvermez ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 'ebru sergisi' açtı - Son Dakika

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