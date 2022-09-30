Denetimli serbestliklerin meslek kazandırma gibi birçok faaliyetlerinin olduğunu anlatan Amanvermez, "Ebru çalışması sergisi, boş zaman faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalardır. Hükümlülerimizin, el emeği göz nuru çalışmalarıdır, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hükümlülerin eğitim çağındaki çocuklara, kırtasiye malzemesi yardımı yaptık." dedi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 'ebru sergisi' açtı - Son Dakika

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