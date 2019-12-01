Son Dakika Haberleri: Kars'ta deprem paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Kars'ta deprem paniğe neden oldu - Son Dakika

Kars'ta deprem paniğe neden oldu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kars'ta deprem paniğe neden oldu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenen deprem, ilçede ve çevresinde

kısa süreli paniğe neden oldu. Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünün muhtarı Remzi Karabayır, sabah saat 09.07 sularında iki kez üst üste deprem olduğunu ve köyde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Depremin Oltu ilçesine bağlı birçok mahallede de hissedildiği öğrenildi.

(Alper Yıldırım - Dursun Murat Aydın/İHA)

Sarıkamış, Deprem, AFAD, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
Kars'ta otellere fuhuş baskını! 3 ay süren takip sonunda çete çökertildi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde iki deprem oldu Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 16:29:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta deprem paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]