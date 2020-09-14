Kars'ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Aynalı köyünde yapılan çalışmların yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. İşin kalan kısmı ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. - KARS

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 2020 yatırım programında yer alan Susuz Aynalı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi inşaatı işi kapsamında,1 adet tersip bendi, 335 metre çift taraflı betonarme duvar, 2 adet tek gözlü menfez ve 27 adet birit yapılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü'nce, Kars Susuz Aynalı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor.

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