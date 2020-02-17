Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi yolu üzerinde A.Ö idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.Ö. ile araçta bulunan B.Ö yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köprübaşı, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:53:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]