Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
7 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi yolu üzerinde A.Ö idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü A.Ö. ile araçta bulunan B.Ö yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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