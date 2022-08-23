Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı - Son Dakika
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Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı

23.08.2022 16:22

Kars'ta devrilen traktör altonda can pazarı yaşandı.

Kars'ta devrilen traktör altonda can pazarı yaşandı. Traktör altında kalan sürücü iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Kaza Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü kavşağında meydana geldi. Tarladaki otlarını traktöre yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücü, Selim-Oluklu köyü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.

Feci kazada sürücü traktör altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ekibi ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, traktör altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Uzun süre traktör altında kalan sürücü bölgeden geçen iş makinesi yardımıyla sıkıştığı traktör altından çıkarıldı. Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürücü ambulansa taşındı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı. - KARS

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Kaynak: İHA

Jandarma, Selim, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı - Son Dakika
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