Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı - Son Dakika
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Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

26.04.2022 16:26
Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 5 bin 400 lira bulundu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 5 bin 400 lira bulundu.

Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki camilerin önünde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.Ç, zabıta amirliğine götürüldü. H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, kağıt ve madeni para olarak 5 bin 400 lira bulundu.

İdari para cezası kesilen H.Ç'nin üzerindeki paraya el konuldu.

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Zabıta Müdürlüğü, Kağızman, Zabıta, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı - Son Dakika
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