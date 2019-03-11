Kars'ta Doğa Canlanmaya Başladı

Türkiye'nin en yüksek ve en çok kar yağışı alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa canlanmaya başladı.

Türkiye'nin en yüksek ve en çok kar yağışı alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa canlanmaya başladı.



Hava ısısının artması karların erimesine derelerin buzlarının çözülmesine neden oldu. Yaban hayvanları da yiyecek bulabilmek için doğada görülmeye başladı.



Angutlar karlı dere kenarların geldi, domuz sürüsü ise ilçeye bağlı Çatak köyü yakınlarında görüldü. Domuz sürülerinin kar üzerinde geçişleri cep telefonuyla kaydedildi.



Sürü halinde gezen domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

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