Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi - Son Dakika

Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi
6 saat önce
Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Kars'ta, karların yavaş yavaş erimesiyle doğa canlandı.
Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Kars'ta, karların yavaş yavaş erimesiyle doğa canlandı.
Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde, nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla kardelenler de karlar arasından kendini göstermeye başladı.
Köyde karla kaplı alanda açan kardelenler, görsel şölen oluşturdu.
Bazı köylüler seyrine doyum olmayan bu güzelliği, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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