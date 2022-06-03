Kars'ta doğal gaz sayaçlarının kutuları sığırcıkların yuvası oldu - Son Dakika
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Kars'ta doğal gaz sayaçlarının kutuları sığırcıkların yuvası oldu

03.06.2022 11:36
Kars'ta doğal gaz sayaçlarının kutuları sığırcıkların yuvası oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sığırcıklar, doğal gaz sayaçlarının olduğu kutulara yuva yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sığırcıklar, doğal gaz sayaçlarının olduğu kutulara yuva yaptı.

Böceklerle beslendikleri için çiftçi ve orman dostu olarak bilinen kuşlardan sığırcıklar, yazın gelmesiyle yuvalarını ilçedeki doğal gaz sayaçlarının olduğu kutulara yapmaya başladı.

İlçede özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi Alpina Konakları mevkisindeki binaların dış cephesine monte edilen doğal gaz sayaç kutularına üst deliklerinden girerek yuva yapan sığırcıklar, kutularda yumurtalayıp kuluçkaya yatarak yavrularını büyütüyor.

Sığırcıklar, yavrularını büyüttükten sonra yuvayı terk ediyor.

Konut sakinlerinden Aykut Alkan, AA muhabirine, sığırcıkların bir kaç yıldır bu kutularda üremeyi tercih ettiklerini ifade ederek, "Sayaç kutularına yuva yaptılar, önce şaşırdık ama daha sonra elimizden geldiğince sığırcıkları korumaya başladık." dedi.

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Kaynak: AA

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Güncel, Son Dakika

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