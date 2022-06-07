Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi - Son Dakika
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Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi

07.06.2022 12:25

Kars'ta bir doktorun bıçaklı saldırıya uğraması, görev yaptığı hastanedeki meslektaşlarınca protesto edildi.

Kars'ta bir doktorun bıçaklı saldırıya uğraması, görev yaptığı hastanedeki meslektaşlarınca protesto edildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi bünyesinde görevli olan ve yaklaşık 3 ay önce geçici görevle geldiği Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. M.E, dün akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından evinin yakınında bıçakla bacağından yaralandı.

Saldırgan kaçarken, M.E. çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen M.E. olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay sebebiyle Harakani Devlet Hastanesi ve KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi çalışanı bir grup doktor, M.E'nin geçici görevle çalıştığı hastane önünde toplanıp olaya tepki gösterdi.

Doktorlar adına basın açıklaması yapan Hekim-Sen İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi İnanç Artaç, bu üzücü olayı kınadıklarını belirterek, "Mesleğini özveriyle yapan, hastalarına yakın ilgi ile bakan, gece-gündüz, 24 saat sağlık hizmetini vermeye çalışan cerrah arkadaşımız bir süre silahlı bir kişi tarafından tehdit edilmiş, maalesef dün de bıçaklı saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı, sağlık çalışanlarına işleri nedeniyle yapılan kaçıncı saldırı bilmiyoruz ama son olmasını umuyoruz" dedi.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başol Canbakan da makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"Dün maalesef hastanemiz hekimlerinden kıymetli mesai arkadaşımız hain bir saldırıya maruz kalarak bıçaklanmıştır. Kendisi, 'hastalarına daha iyi bakacaksın' gibi neye dayandığı ve kime yapıldığı belirsiz bir davranış gerekçe gösterilerek saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Saldırıyı takiben 'Beyaz Kod' sistemi devreye sokulmuştur. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili sürdürülen hukuki süreçlerin yakın takipçisi olacağız."

Canbakan, bıçaklı saldırıya uğrayan M.E'nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

P

olisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi
Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorun bıçakla yaralanmasına meslektaşları tepki gösterdi - Son Dakika

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