Kars'ta dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

"0850"li hatlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i kadın olmak üzere 15'i tutuklandı.



Kars merkezli yürütülen dolandırıcılara yönelik soruşturmada İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Amasya'da 23 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "0850"li hatlar üzerinden yüzlerce kişiyi 33 milyon 500 bin lira dolandıran ve 10 bin 550 kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



22 Ocak'ta 23 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i kadın, 19 kişi tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi.



Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 5'i kadın olmak üzere 15 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS