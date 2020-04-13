Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu - Son Dakika

Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu

6 saat önce

Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu.

Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu, System.String[]

Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu. Mevcut kooperatif geçici teminatı yatıramazken, ihaleye giren bir firmanın ise belgelerinde eksiklik olması gerekçesiyle ihale iptal edildi.


Kars Belediyesi, belediye mücavir alanları içerisindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, 78 adet Özel Halk Otobüsünün 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edildi.


10 yıl kira muhammen bedeli toplam KDV hariç 7 milyon 20 bin TL olan ve geçici teminat tutarı 210 bin 600 TL'lik dolmuş ihalesi Belediye Meclis Salonunda saat 10.00'da yapıldı. İhaleye mevcut dolmuşçular geçici teminat ücreti 210 bin 600 TL ücreti yatıramadıkları için giremedi. İhaleye giren bir firma ise verdiği dosyada ihale şartnamesinin 4. Maddesindeki "yeterlilik" şartını taşımadığı için ilgili firma ihale dışı bırakıldı. İhaleye başka katılımcı olmadığından dolayı ihale iptal edildi.


İhalenin iptal edilmesinin ardından açıklama yapan İhale Komisyon Başkanı Mehmet Boşnak, "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale kapalı usulü ile biz bir ihaleye çıkmıştık, ihalemiz Resmi Gazete'de, yerel gazetede ve EKAP üzerinden internette yayınlandı. Fakat mevzuat gereği katılımcıların saat 10: 00'a kadar dosyalarını getirip, tekliflerini İhale Komisyon Başkanına teslim etmeleri gerekirdi. Sizin de hepinizin huzurunda saat 10: 00'a kadar sadece bir firma teklifini getirdi. Arkadaşlarımı dosya üzerinde yapmış olduğu teknik incelemeler sonucunda, dosyanın ihale şartnamesinin ilgili maddeleri gereğince eksiklikleri olduğu tespit edildi ve dolayısıyla ihaleye katılımcı olmadığı için ihale yapılamadı. Artık ikinci bir ihale sürecini başlatacağız, Belediye Başkanımızla gerekli görüşmeleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.


Geçici teminat ücreti olan 210 bin 600 TL'yi toparlayamayarak ihaleye giremediklerini ifade eden Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, "Belediye Başkanımızın şehir içi toplu taşımacılıkla ilgili çıkardığı ihale yapıldı, esnaf biz bir türlü geçici teminatı bir araya toplayamadık ve ihaleye giremedik. Gerçekten Türkiye'nin durumu göz önünde, insanlar borç batak içerisinde ama elbette ki şehirde toplu taşıma sıkıntısı da var, bunu sayın Valimizde biliyor, Emniyet Müdürümüz de biliyor, Belediye Başkanımız da biliyor. Bu konuda Belediye Başkanımız bu insanlara yardımcı olacaktır. Ben kendisine inanıyorum. Allah'ın izniyle ilerleyen süreçte biz esnaf olarak ilk önce kendi aramızda bu sorunu en kısa sürede halledeceğiz" diye konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından Belediye binası önünde toplanan dolmuşçu esnafı sessizce dağıldı. İhale dolayısıyla polis belediye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS

Kars Belediyesi, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor         
18:38
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 18:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]