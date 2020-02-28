Kars'ta dolmuşçular Türk Bayrağı ve siyah kurdele bağladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta dolmuşçular Türk Bayrağı ve siyah kurdele bağladı - Son Dakika

Kars'ta dolmuşçular Türk Bayrağı ve siyah kurdele bağladı

6 saat önce

Kars'ta dolmuşçular, İdlib'de düzenlenen hain terör saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından araçlarına Türk Bayrağı astı, siyah kurdele bağladı.

Kars'ta dolmuşçular Türk Bayrağı ve siyah kurdele bağladı, System.String[]

Kars'ta dolmuşçular, İdlib'de düzenlenen hain terör saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından araçlarına Türk Bayrağı astı, siyah kurdele bağladı.


Dün İdlib'te yaşanan hain terör saldırısı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da kınandı. Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar, dolmuşlarının üstüne Türk Bayrağı ve siyah kurdele asarak hain terör saldırısını kınadı.


Dolmuşçu Abdurrahman Güneş, İdlib'te yaşanan hain terör saldırısını protesto etmek amacıyla dolmuşuna siyah kurdele bağladığını ifade etti.


Güneş, "Tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin başı sağ olsun. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bunu hiç kimse unutmasın. Kimse Türk'e kefen biçemez, bunu bilsinler" dedi.


Dolmuşçuların örnek davranışına vatandaşlarda destek verdi. Dolmuşçular araçlarına astıkları Türk Bayrakları ve siyah kurdele ile seferlerine devam etti. - KARS

İdlib, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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