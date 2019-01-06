Son Dakika Haberleri: Kars'ta Dondurucu Soğuğa Rağmen Şehitleri Anmak İçin Binlerce Kişi Toplandı

Kars'ta Dondurucu Soğuğa Rağmen Şehitleri Anmak İçin Binlerce Kişi Toplandı

56 dakika önce

Kars'ta dondurucu soğuğa rağmen şehitleri anmak için binlerce kişi toplandı "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars'ta dondurucu soğuğa rağmen şehitleri anmak için binlerce kişi toplandı
"Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Soylu, Kasapoğlu ve Varank'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 40 bin kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.
Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.
Burada Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, şehitler için dualar edildi.
Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye, Kars, Genel
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