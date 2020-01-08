Kars'ta dondurucu soğuklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta dondurucu soğuklar - Son Dakika

Kars'ta dondurucu soğuklar

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı, hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 16, Kars'ta 10, Ardahan ve Erzincan'da 9, Erzurum'da 6 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 6, Ağrı'da 10, Konaklı Kayak Merkezi'nde 5, Ergan Kayak Merkezi'nde 21, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Pazarcıların ateş yakarak ısınmaya çalıştığı kentte, sokak hayvanları da kar altında yiyecek bulmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Nesim Kaya, kentte kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek "Soğuklar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz, araçlarımız donuyor. Hava çok sert, lastik yakarak ısınmaya çalışıyoruz." dedi.

Kars'ta da ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı kent sakinleri, soğuklardan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve halıyla örttü.

Kars'ta dondurucu soğuklar

Sabah, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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