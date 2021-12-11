Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Vatandaşlardan Ümit Aygün, bölgede kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nin bazı kısımları ise buz tuttu.

Vatandaşların battaniye ve halı örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

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