Son Dakika Haberleri: Kars'ta dostluk maçında Mehmetçiğe selam gönderdiler
Son Dakika Spor Kars'ta dostluk maçında Mehmetçiğe selam gönderdiler

Kars'ta dostluk maçında Mehmetçiğe selam gönderdiler

2 saat önce

Kars Kafkas Üniversitesi ile Nahçivan Devlet Üniversitesi arasından oynanan dostluk karşılaşmasında her iki takımın sporcuları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kars'ta dostluk maçında Mehmetçiğe selam gönderdiler, System.String[]

Kars Kafkas Üniversitesi ile Nahçivan Devlet Üniversitesi arasından oynanan dostluk karşılaşmasında her iki takımın sporcuları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Nahçivan Devlet Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi öğrencileri arasında dostluk karşılaşması yapıldı.


Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Kafkas Üniversitesi 2-0 gelip ayrılırken, her iki takımın sporcuları birlik beraberlik mesajları verdiler. Çekişmeli geçen 90 dakikanın sonunda sporcular birlikte asker selamı verdi. Karşılaşma yoğun ilgi gördü. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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