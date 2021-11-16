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Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi - Son Dakika

Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi

16.11.2021 10:01
Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi

Kars'ta köy çocuklarını oyuncaklarla sevindiren "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu, 18 yaşındaki down sendromlu Muzaffer Yıldırım'ın bisiklet hayalini de gerçekleştirdi.

Kars'ta köy çocuklarını oyuncaklarla sevindiren "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu, 18 yaşındaki down sendromlu Muzaffer Yıldırım'ın bisiklet hayalini de gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden kampanyalarla temin ettikleri oyuncakları köy çocuklarına ulaştıran platformun gönüllüleri, Belencik köyüne geçen ay düzenledikleri gezide down sendromlu Yıldırım ile tanıştı.

Gönüllüler, kendilerine bisiklete binme hayali kurduğunu ve pasta yemeyi çok sevdiğini anlatan Yıldırım'ın bu isteğine kayıtsız kalmadı.

Hayırseverlerin desteğiyle aldıkları bisiklet ve pastayla köye giden gönüllüleri karşısında gören Yıldırım, büyük sevinç yaşadı.

Baba Mesut Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Muzaffer'i siz sevindirdiniz, Allah da sizi sevindirsin. Muzaffer duygusal bir çocuktur, öyle bir sevindi ki bu gece yatmaz. 'Bir Oyuncak da Sen Ver' ekibinden Allah razı olsun. Muzaffer'in sevinci görülmeye değer. Muzaffer, Allah'ın bize bir emaneti, iyi ki de var." ifadelerini kullandı.

Platform sorumlusu Fatih Taş ise "Geçen ay bu köyde yine oyuncak dağıttık, Muzaffer kardeşimizle burada tanıştık ve bir isteğinin olup olmadığını sordum. En çok pasta yemek ve bisiklete binmek istediğini söyledi. Biz de ekip olarak bu hayali gerçekleştirmek için geldik. Muzaffer'in mutluluğu her şeye değer." diye konuştu.

Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi
Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi
Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi
Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi
Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi

Muzaffer Yıldırım, Bisiklet, Mevla, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta down sendromlu gencin bisiklet hayalini hayırseverler gerçekleştirdi - Son Dakika
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