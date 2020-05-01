Kars'ta down sendromlu Songül Şahin'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yurt görevliler Songül Şahin'in kapısını çalarak sürpriz yaptı. Kapıyı açan Şahin, mumları üfleyen doğum günü pastasını görevlilerle birlikte kesti. Şahin'in mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Malta'dan getirilip, korona virüs tedbirleri kapsamında yurtta misafir edilen, görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'i doğum gününde yurt görevlileri yalnız bırakmadı.

KARS - Türkiye 'ye korona virüs tedbirleri kapsamında Maltan'dan getirilerek Kars'taki yurtta karantinaya alınan, görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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