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Kars'ta, "Duman" operasyonu

1 saat önce

Kars'ta KOM ekiplerince yapılan "Duman-7" operasyonunda kaçak sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kars'ta,

Kars'ta KOM ekiplerince yapılan "Duman-7" operasyonunda kaçak sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Kars'ta kayıt dışı ekonominin en önemli unsurları arasında yer alan sigara ve tütün kaçakçılığının, ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve ülkeye kaçak yollarla getirilen sigaranın kontrolsüz ve sağlıksız olarak iç piyasaya dağıtılmasını engellemek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamalı "Duman-7 operasyonu düzenlendi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kars merkez ve ilçeler de 25 ekip ve 55 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 40 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 162 paket gümrük kaçağı sigara, 185 kg kıyılmış tütün, 3 bin 700 adet boş makaron,3 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


"Duman-7" operasyonda konu ile ilgili şüpheli 10 kişi gözaltına alınarak hakkında 5607 Sayılı (Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu) kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak toplumumuzun huzur, güven ve sağlığını tehdit eden suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS

Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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