Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

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