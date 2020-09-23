Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor - Son Dakika

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce doğan albinoyu andıran bembayaz tay görünleri şaşırtıyor.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor, System.String[]

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce doğan albinoyu andıran bembayaz tay görünleri şaşırtıyor. Kars yöresine ait yerli ırk bir attan doğan tayın albinonun bütün özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, "Bunun bir mutasyon mu yoksa albinomu olduğu 1 yaşını geçtikten sonra belli olur. Çünkü at yaş aldıkça göz ve deri rengi ortaya çıkar" dedi.

Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Mustafa Kızıltepe'ye (63) ait yerli ırk siyah renkli atın 3 ay önce doğurduğu at albino hayvanlara benzerliğiyle dikkat çeken tay doğurdu. Gözleri mavi, kirpikleri, yelesi ve kuyruğuna varana kadar beyaz bir renkten oluşan tay sahibi Mustafa Kızıltepe'yi şaşırttı. Büyüdükçe iyice albino bir hal alan tay görenlerin de ilgisini çekiyor. Yıllardan beri hayvancılık yaptığını belirten Mustafa Kızıltepe ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydetti. Tayın annesi olan atı küçükken satın aldığını ifade eden Kızıltepe, "Tay zamanında aldığım attan böyle bir tay doğdu. Bölgede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Görenler şaşkınlıkla bakıyor" diye konuştu. Albino bir hayvanın tüm özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, şunları söyledi:

"Albino cinsi atlar normalde bu bölgelerde yaşamamaktadır. Tabi genetiğini kalıtsal değişimini bilmiyoruz. Albino tayın normal albinonun bütün özelliklerini taşadığını, göz renginin mavi olduğunu, saç ve burun yapısının albinoyla birebir benzer olduğunu görüyoruz. Ama bu mutasyon mu normal ablino cinsinin kalıtsal değişikliğinden kaynaklı bir cins midir bilemiyoruz. İlerleyen dönemlerde, yaş aldığı zaman tayın fiziksel özelliklerinin değişimine bağlı olarak albino cinsi ya da mutasyona bağlı olupmadığını görmek mümkün olacak."


Kızıltepe, Arpaçay, Albino, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor - Son Dakika

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