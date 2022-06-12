İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a gönderilen 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Erzurum, Göçmen, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika

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