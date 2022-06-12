Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

12.06.2022 10:08
Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

İstanbul'dan Kars'a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul'dan Kars'a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a gönderilen 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.

Öte yandan, 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KARS

Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

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Kaynak: İHA

İstanbul, Erzurum, Göçmen, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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