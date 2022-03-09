Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli - Son Dakika
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Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli

09.03.2022 17:44

Kars'ta eğitim-öğretime kar engeliKARS Kars'ta eğitime kar engeli, kent genelinde yarın okullar tatil edildi.

Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli

KARS Kars'ta eğitime kar engeli, kent genelinde yarın okullar tatil edildi.

Kars'ta, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışından dolayı yarın okulların tatil edilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kars genelinde eğitim-öğretime 10.03.2022 Perşembe günü gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli - Son Dakika


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