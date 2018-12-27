Son Dakika Haberleri: Kars'ta Eğitime Kar Engeli

Kars'ta Eğitime Kar Engeli

24 dakika önce

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:48 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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