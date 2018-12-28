Kars'ta Eğitime Kar Engeli
39 dakika önce
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan tipi ve soğuk hava nedeniyle okullara ara verildi.
Kars
'ın Arpaçay
ilçesinde etkili olan tipi ve soğuk hava nedeniyle okullara ara verildi.
Kentte dün gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Arpaçay Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, "İlçemiz genelinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 28 Aralık
Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:46 Kaynak: AA
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