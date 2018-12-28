Son Dakika Haberleri: Kars'ta Eğitime Kar Engeli

Kars'ta Eğitime Kar Engeli

39 dakika önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan tipi ve soğuk hava nedeniyle okullara ara verildi.

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan tipi ve soğuk hava nedeniyle okullara ara verildi.

Kentte dün gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Arpaçay Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, "İlçemiz genelinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 28 Aralık Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:46 Kaynak: AA

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