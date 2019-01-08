Kars'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildi.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildi.
İlçede 3 gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Sarıkamış Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçe merkezi ve köylerinde tüm ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:48 Kaynak: AA
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