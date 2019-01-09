Son Dakika Haberleri: Kars'ta Eğitime Kar Engeli

Kars'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

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Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Kar, Kars, Güncel
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