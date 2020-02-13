Kars'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Kars'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Kars'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

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Kars'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 8, Selim'de ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 9 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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