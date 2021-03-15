Kars'ta eğitime kar tatili - Son Dakika

Kars'ta eğitime kar tatili
15.03.2021 23:42
KARS'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
KARS'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars'ta yoğun kar yaşağı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşalları nedeniyle salı günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtililerek şöyle denildi: "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır."
Son Dakika Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! Karadeniz kentlerindeki artış korkuttu Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti G.Saray'ın yıldızını yıkan olay! Milli takıma gitmesi tehlikeye girdi Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek