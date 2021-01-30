Kars'ta ekipler beyin kanaması şüphesi bulunan hasta için zamanla yarıştı - Son Dakika

Kars'ta ekipler beyin kanaması şüphesi bulunan hasta için zamanla yarıştı

30.01.2021 15:21
Kars'ta ekipler beyin kanaması şüphesi bulunan hasta için zamanla yarıştı, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde beyin kanaması şüphesi bulunan kişi, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde beyin kanaması şüphesi bulunan kişi, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan Göldalı köyünde yaşayan 50 yaşındaki Leman Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiği ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Köyün girişine kadar giden sağlıkçıların bulunduğu ambulans ilerleyemeyince, ekipler, paletli ambulansın bölgeye gelmesinin zaman alacağı düşüncesiyle iş makinesinin kepçesine serdikleri battaniyenin üzerine hastayı koyarak ambulansa ulaştırdı.

Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Koçyiğit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

112 Acil, Arpaçay, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta ekipler beyin kanaması şüphesi bulunan hasta için zamanla yarıştı - Son Dakika


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