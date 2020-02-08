Kars'ta ekipler, kesintisiz enerji için kar ve soğukla mücadele ediyor - Son Dakika
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Kars'ta ekipler, kesintisiz enerji için kar ve soğukla mücadele ediyor

7 saat önce

Kars'ta Aras Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, kesintisiz enerjisağlamak için bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen arızalara müdahale ediyor.

Kars'ta Aras Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, kesintisiz enerjisağlamak için bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen arızalara müdahale ediyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Damla Pınar ile Yalnızçam ve Molla Mustafa köyünü besleyen enerji nakil hatlarında tipi ve kar nedeniyle arıza oluştu.

Aras EDAŞ'a bağlı ekipler, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgeye paletli araçla ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla kopan hattı onardı.

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Kirman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartlarındaki olumsuzluğun enerji nakil hatlarına da zarar verdiğini söyledi.

Kışın özellikle köy gruplarında kesintisiz enerji için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kirman, şunları kaydetti:

"Selim ilçemizdeki ekip, hava şartlarından dolayı arızalı olan bölgeye gidemedi. Kars ekibi olarak paletli araçlarla nakil hatlarının geçtiği yere ulaştık. Kısa süre önce bu tip kesintilerde acil bir durum olmadıkça enerji veremiyorduk. Fakat şirketimizin 'enerji hayattır' sloganı ve her evde elektriğe bağlı bir hastanın olacağı düşüncesiyle en kısa sürede elektriği vermeye çalışıyoruz."

Selim ilçesi işletme şefi Ufuk Şeki de hava şartları nedeniyle oluşabilecek sorunların kısa sürede bildirilmesini istedi.

Kars'ta ekipler, kesintisiz enerji için kar ve soğukla mücadele ediyor

Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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