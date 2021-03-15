Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan Arpaçay ilçesi Bacıoğlu köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. TCDD ekipleri de Kars-Horasan demir yolu güzergahında iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıyor. Öte yandan, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları "drone" ile görüntülendi.

Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu