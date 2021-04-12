Kars'ta ekmek pişirirken çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı - Son Dakika

Yaralı 2 kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde, F.A. (25) ile G.A'nın (34) ekmek pişirdiği tek katlı tandırlığın toprak damı ile duvarlarının bir bölümü çöktü.

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor