Kars'ta Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda ilgili kurum kuruluşlar ile STK'ların katılımıyla Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kars'ta Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda ilgili kurum kuruluşlar ile STK'ların katılımıyla Ekonomi Koordinasyon toplantısı yapıldı.


Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kafkas Üniversitesi,, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğü, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, MÜSİAD, Ticaret Borsası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığı yöneticileri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, Kars'ın ekonomik durumu ile Kars ekonomisinin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların istişare edilmesi gerektiğini belirtti.


Öksüz, Kars'ın ekonomisinin bir yandan tarım ve hayvancılığa, bir yandan da turizme dayandığını ve sanayinin de gelişmekte olduğunu söyledi.


Vali Türker Öksüz, "Gerek altyapısını tamamlamış Organize Sanayi Bölgesi, gerek İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi, hem tarımsal sanayi hem de genel sanayi açısından önemli kurumlarımızdır. Amacımız, ilimizin ekonomisin ülkemiz ekonomisi içindeki payını daha da artırmak, ürettiğimiz katma değeri daha fazla yükseltmek, ürünlerimizin ihracat imkanlarını artırmaktır. Bilindiği gibi ilimiz artık önemli kavşak noktalarından biri haline gelmektedir. Kars, gerek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gerek yapımı devam eden lojistik merkezimiz ile birlikte çok önemli bir köprü olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.


Öksüz, "Bu yatırımlar ilimizde yatırım yapmak isteyenler için de önemli bir cazibe oluşturuyor. Amacımız, ilimizdeki yatırımları çoğaltmak. Özel sektörden yatırım yapmak isteyen yatırımcılara mevcut teşvikleri tanıtarak yatırımlarının artmasını sağlamak ve böylece de istihamı artırmaktır. Elbette ki ülkemizde olduğu gibi ilimizde de ilave istihdama ihtiyacımız var. Bunun için de yatırımların olması, artması gerekiyor. Devletimizin yatırım teşvik mekanizmaları ilimizde de elbette uygulanmaktadır. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi, vergi, sigorta, düşük faiz gibi önemli teşvikler ve avantajlar sunulmaktadır. Dolayısıyla; yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcıları öncelikle yatırım yapmaya Kars'a davet ediyoruz. Bu anlamda; Kars'ın istikbalini çok parlak ve yatırımlar için de bir cazibe merkezi olarak görüyoruz" diye konuştu.


Toplantıda; Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Kars'ın ekonomik durumu, yatırım imkanları, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra tespit edilen sorun ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Ekonomi, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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