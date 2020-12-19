- Kars'ta eksi 12'yi gördü - Son Dakika

- Kars'ta eksi 12'yi gördü

Kars Çayı ve dereler buz tuttu

KARS - Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 12'yi gördü. Aşırı soğuktan Kars Çayı ve Susuz deresi buz tuttu.

Kars'ta gündüzleri bahardan kalma hava yaşanırken, geceleri ise hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü kentte buzları çözülen Kars Çayı yeniden buz tuttu. Kent merkezinden geçerek Arpaçay Çay Barajı'na dökülen Kars Çayı buz tutan yüzeyi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Havaların gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Gündüz hava sıcaklığı normal seyretse de gece eksi 10 derece, 11 dereceye kadar düşüyor. Bununla birlikte Kars Çayı yüzeyi donmaya başladı. Artık diyebilir ki Aralık ayı sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kars'ta soğuklarda etkili olmaya başladı" dedi.

Kentte özellikle geceleri etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

IÇ-