Üye Girişi
Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı - Son Dakika

Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

07.02.2022 10:32

- Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı Kars'ta vatandaşlar soğuk havada kırdıkları buzun altından oltayla balık tuttular.

- Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

KARS - Kars'ta vatandaşlar soğuk havada kırdıkları buzun altından oltayla balık tuttular.

Hava sıcaklığının eski 13 dereceyi gördüğü kentte amatör balıkçılar, soğuk ancak güneşli havayı değerlendirmek için balık tutmak için Mezra köyü altından geçen Kars Çayı'na geldiler.

Burada çayın ince tabaka buz tutun kısımlarını kıran balıkçılar, oltalarına bağladıkları ağı suya atarak balık tutmaya başladı.

Kısa sürede peş peşe balık avlayan balıkçılar, balık fiyatlarının pahalı olduğuna vurgu yaparak evlerinin balık ihtiyaçlarını balık tutarak karşıladıklarını belirttiler.

Amatör balıkçı Bülent Nebioğlu, "Malum balık fiyatları pahalı olduğu için bizde kendimize avlanmaya geldik. Bugünde nasibimiz çok iyi, herkese rastgele diyorum" dedi.

Öte yandan amatör balıkçılar soğuğa aldırış etmeden bir süre balık tuttular. Kısa sürede 10-15 tane balık tutan balıkçılar, daha sonra balıkları poşetlere koyarak evlerinin yolunu tuttular.

Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı
Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı
Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

YORUMLAR
500

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement