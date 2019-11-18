Kars'ta eksi 15 derece soğukta gönüllü eğitimi

AFAD Gönüllülerine enkazda arama kurtarma eğitimi yaptı

AFAD gönüllüleri soğuktan etkilenmek için ateş yakarak ısındı

KARS - Kars'ta eksi 15 derece soğukta yapılan AFAD gönüllü eğitimleri yoğun ilgi gördü. Soğuktan etkilenen gönüllüler, ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşinin etrafında toplanarak ısındı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Kars'ta projeye katılan gönüllülere "Hafif Arama Kurtarma" eğitimi verildi.

Kars Valiliği tarafından yıkımı yapılan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Doğum ve Çocuk Bakım Evi'nin enkazında 50 AFAD Gönüllüsüne "Hafif Arama Kurtarma" eğitimi yaptı.

Doğum ve Çocuk Bakım Evi'nin enkazında bir araya gelen AFAD Gönüllülerine, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan Başkanlığı'nda bilgilendirme yapıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekiplerinde destek verdiği eğitimde, 2 gruba ayrılan gönüllülere önce afet durumunda kullanılacak malzemeler tanıtıldı, daha sonra enkaz alanında arama kurtarma eğitimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren "Hafif Arama Kurtarma" eğitiminde tüm malzemeler gönüllüler tarafından denenerek araçların kullanımı gösterildi.

Eğitim sonunda açıklama yapan AFAD İl Müdürü Oktay Aygan, "Afetlere hazırlığın en önemli evrelerinden bir tanesi planlama ve eğitimlerdir. Bugün bizim burada yapmış olduğumuz faaliyetimiz Kars AFAD Gönüllülerimize yönelik enkazda "Hafif Arama Kurtarma" eğitimdir. Bundan önceki faaliyetlerimiz bir bütünlük içerisinde oldu, bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecek. Türkiye genelinde 81 ilde gönüllülerimizin afete hazırlığı için çeşitli programlar yapılmakta. Bizde bugün yıkımı yapılan Kars eski Doğum ve Çocuk Bakım Evi'nin enkazında arama kurtarma faaliyetlerini gönüllülerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Bizlere gönül verenlere içten teşekkür ediyoruz" dedi.



"AFAD gönüllüleri olarak göreve hazırız"

AFAD gönüllüsü olarak eğitimlere katıldığını ifade eden Özfer Koçak, "Bugün çok güzel bir eğitim aldık, çok değişik cihazları tanıdık. Eğitim veren arkadaşlarımızda konusunda çok uzman, çok yararlı bilgiler edindik. Tabi ki olmasını istemiyoruz ama yarın bir kaza durumunda veya deprem durumunda epey bilgi sahibi olduk. AFAD Gönüllüleri olarak görevimize hazırız, bu işi başaracağımıza da inanıyorum. İnsan odaklı olduğu için, insana ufak da olsa bir yardımımız dokunacağı için mutluyuz. Bu tarz afetlerin başımıza gelmesini istemiyoruz ama her duruma da hazırlıklı olmak, bilgili olmak ve yararlı olmak bize büyük bir keyif veriyor"

AFAD Gönüllüsü olarak eğitimlere başlayan AFAD Gönüllülerinden Yaprak Toprak ise, "Bugün değişik aletlerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak gidip bu aletlerle birlikte enkazda kalmış insanları kurtarmak için uğraşacağız. Gönül ister ki herhangi bir sıkıntı olmasın ama bir depremde ya da bir afette gönüllü olarak her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

Kars'ta eksi 15 derece soğukta yapılan ve yoğun ilgi gören eğitimlerde, AFAD yetkililerince gönüllülere olası bir durumda yapılması gerekenler tek tek anlatıldı. Eğitime katılan gönüllüler, uzmanlarla birlikte arama, kurtarma yaptı. AFAD'a ait kurtarma aletlerini tek tek denedi. Eğitim sonrasında AFAD Müdürü Oktay Ayğan, gönüllülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.