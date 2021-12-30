Kars'ta yılbaşı öncesi 71 ekiple denetim - Son Dakika

KARS'ta polis ekipleri, yılbaşı öncesi 71 ekip ve 174 kişilik personel ile denetim gerçekleştirirken, 2 bin 414 kişi sorgulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın koordine ettiği 71 ekip ve 174 kişilik personel, kent merkezinde kontroller yaptı. Narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde 2 bin 414 kişi sorgulandı. Ekipler, denetimlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Yetkililer, denetim ve kontrollerin devam edeceğini vurguladı.