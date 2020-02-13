Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması - Son Dakika

Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması

6 saat önce

Kars'ta polis ekipleri eksi 20 derece soğukta güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.

Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması, System.String[]

Kars'ta polis ekipleri eksi 20 derece soğukta güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı olmak üzere 3 ayrı noktada geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya Trafik ekipleri başta olmak üzere, Asayiş, TEM, KOM, Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı personeller de katıldı. Asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik arandı, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilerek GBT sorgulamaları yapıldı. Trafik ekipleri ise sürücülere alkol kontrolü yaptı. Asayiş ve güvenlik uygulamaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Polislerin durdurduğu araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcular polislere yardımcı oldu. - KARS

Ardahan, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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