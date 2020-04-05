Kars'ta ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla

Gözaltına alınan Ü.Ç ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce takibe alınan otomobil, sanayi kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Odin"in kullanıldığı aramada 430 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hap ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti için kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı

Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi