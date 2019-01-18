Kars'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
İlçenin Mescitli köyünde 3 çocuk annesi Fahriye Çakır (34), ahırdaki ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Çocukları tarafından ahırda hareketsiz halde bulunan Çakır için sağlık ekibi çağrıldı.
Gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede Çakır'ın öldüğünü belirledi.
Çakır'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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