Kars'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.



İlçenin Mescitli köyünde 3 çocuk annesi Fahriye Çakır (34), ahırdaki ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı.



Çocukları tarafından ahırda hareketsiz halde bulunan Çakır için sağlık ekibi çağrıldı.



Gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede Çakır'ın öldüğünü belirledi.



Çakır'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı

Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu

İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı