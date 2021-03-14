Kars'ta elektrik arıza ve sayaç okuma ekiplerinden yaban hayatına destek - Son Dakika

Kışın çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kars Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) arıza ve endeks okuma ekipleri, yabani hayvanlar için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde devam eden kar ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde hem arızalara müdahale eden hem de sayaçları okuyan Aras EDAŞ ekipleri, gittikleri bölgelerde yabani hayvanların yaşam alanlarına sakatat, ekmek ve yem bırakarak yaban hayatına destek oluyor.

Ekipler, ayı, kurt, domuz, tilki gibi hayvanların yanı sıra birçok kuş türünün yaşadığı 2 bin 500 rakımlı Handere, Acısu ve Keklik Vadisi bölgesine yiyecek bıraktı.

Sarıkamış ilçesi Aras EDAŞ işletme Şefi Ümit Karaca, AA muhabirine, Sarıkamış İşletme Şefliği olarak vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesini sağlamaya çalışırken, yaban hayatını da unutmadıklarını söyledi.

Karaca, kesintisiz enerji için çalışma programını aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ormanlık alanlar yoğunlukta olduğu için ayı, kurt, domuz, kuş gibi birçok yabani hayvan var. Bu hayvanları soğuk havalarda unutmuyoruz. Ekiplerimiz göreve giderken ormanlık alanda yaban hayatının sürdürülebilmesi için belirli noktalara yiyecekler bırakıyor. Sadece Aras Elektrik olarak değil bütün vatandaşların bu duyarlılığa destek olmasını bekliyoruz. Sarıkamış esnafına da bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."